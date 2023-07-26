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В ГУР рассказали, как отбивали десант РФ на Гостомель – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 08:36
Бой за аэропорт Гостомель (Фото - скриншот из видео ГУР)
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Отряд спецназа Главного управления разведки Минобороны в первые дни вторжения сумел не допустить захват российским десантом аэродрома Гостомель. Сегодня ГУР опубликовало видео с рассказом участника событий и съемками боевых действий. 

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Если бы российские захватчики в первые дни вторжения смогли захватить Гостомельский аэродром и высадить там большой десант с легкой бронетехникой, им бы с высокой вероятностью удалось оккупировать Киев, отмечает ГУР. 

Участник обороны аэродрома рассказал, как принимались в те дни решения по обороне аэродрома, как, кем и какими средствами она велась. 

По его словам, отряд ГУР насчитывал три десятка бойцов, в то время как российский десант насчитывал до 300 человек. 

В итоге защитникам Украины удалось полностью сорвать планы оккупантов, они не дали возможности сесть в Гостомеле ни одному самолету.

  • Бои в Гостомеле начались 24 февраля 2022 года, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Поскольку аэропорт в Гостомеле мог принимать большие грузовые самолеты, оккупанты планировали его использовать для быстрого перемещения десанта и техники, чтобы получить прямую дорогу на Киев.
  • Гостомельский аэропорт штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.
  • 3 марта 2022 года ГУР впервые показало эпизоды обороны аэродрома Гостомеля.  
Сергей Бережной
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войнагураэродромгостомель
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