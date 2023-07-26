Отряд спецназа Главного управления разведки Минобороны в первые дни вторжения сумел не допустить захват российским десантом аэродрома Гостомель. Сегодня ГУР опубликовало видео с рассказом участника событий и съемками боевых действий.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Если бы российские захватчики в первые дни вторжения смогли захватить Гостомельский аэродром и высадить там большой десант с легкой бронетехникой, им бы с высокой вероятностью удалось оккупировать Киев, отмечает ГУР.

Участник обороны аэродрома рассказал, как принимались в те дни решения по обороне аэродрома, как, кем и какими средствами она велась.

По его словам, отряд ГУР насчитывал три десятка бойцов, в то время как российский десант насчитывал до 300 человек.

В итоге защитникам Украины удалось полностью сорвать планы оккупантов, они не дали возможности сесть в Гостомеле ни одному самолету.

Бои в Гостомеле начались 24 февраля 2022 года, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поскольку аэропорт в Гостомеле мог принимать большие грузовые самолеты, оккупанты планировали его использовать для быстрого перемещения десанта и техники, чтобы получить прямую дорогу на Киев.

Гостомельский аэропорт штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.

3 марта 2022 года ГУР впервые показало эпизоды обороны аэродрома Гостомеля.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.