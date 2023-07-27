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Підійшли тихо. Операція ССО на півдні: частину окупантів знищили, частину взяли в полон – відео видео

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27.07.2023, 12:58
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Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну операцію на півдні – знищили окупантів та взяли полонених. Відповідне відео опублікувало командування ССО.

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Як зазначається, про наявність ворога на конкретній ділянці на південному напрямку стало відомо завдяки добре проведеній розвідці.

Бійці ССО підійшли на човнах до ділянки розташування окупантів, потім сталося бойове зіткнення.

"Росіян подавили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити.
Перехопивши ініціативу, воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і заблокували противника", – йдеться у повідомленні.

Росіянам запропонували здатися в полон і двоє військовослужбовців російського підрозділу погодилися – ними виявилися колишні в'язні.

"Решту ворогів  було знищено", – йдеться в повідомленні.

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Наталія Медведєва
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війнассо
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