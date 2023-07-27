Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на юге – уничтожили оккупантов и взяли пленных. Соответствующее видео опубликовало командование ССО.

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Как отмечается, о наличии врага на конкретном участке на южном направлении стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

Бойцы ССО подошли на лодках к участку расположения оккупантов, потом произошло боестолкновение.

"Россиян подавили огнем стрелкового оружия и заставили отступить. Перехватив инициативу, воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника", – говорится в сообщении.

Россиянам предложили сдаться в плен и двое военнослужащих российского подразделения согласились – ими оказались бывшие заключенные.

"Остальные враги были уничтожены", – говорится в сообщении.

26 июля 2023 года в ГУР рассказали, как отбивали десант РФ на Гостомель в первый день полномасштабного вторжения России.

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