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Подошли тихо. Операция ССО на юге: часть оккупантов уничтожили, часть взяли в плен – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 12:58
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Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на юге – уничтожили оккупантов и взяли пленных. Соответствующее видео опубликовало командование ССО.

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Как отмечается, о наличии врага на конкретном участке на южном направлении стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

Бойцы ССО подошли на лодках к участку расположения оккупантов, потом произошло боестолкновение.

"Россиян подавили огнем стрелкового оружия и заставили отступить. Перехватив инициативу, воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника", – говорится в сообщении.

Россиянам предложили сдаться в плен и двое военнослужащих российского подразделения согласились – ими оказались бывшие заключенные.

"Остальные враги были уничтожены", – говорится в сообщении.

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Наталья Медведева
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войнассо
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