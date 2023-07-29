Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны KRAKEN уничтожили группу российских операторов беспилотников. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале KRAKEN.
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Как отмечается, в ходе проведения аэроразведки спецподразделением KRAKEN была обнаружена группа операторов БПЛА противника на Бахмутском направлении.
"После чего группа была уничтожена сбросом взрывного устройства с FPV-бомбера", – сообщили спецназовцы ГУР.
- 26 июля 2023 года в ГУР рассказали, как отбивали десант РФ на Гостомель в первый день полномасштабного вторжения России.
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