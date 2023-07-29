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FPV-дрон спецподразделения ГУР KRAKEN уничтожил группу дроноводов-россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 18:40
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Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны KRAKEN уничтожили группу российских операторов беспилотников. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале KRAKEN.

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Как отмечается, в ходе проведения аэроразведки спецподразделением KRAKEN была обнаружена группа операторов БПЛА противника на Бахмутском направлении.

"После чего группа была уничтожена сбросом взрывного устройства с FPV-бомбера", – сообщили спецназовцы ГУР.

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Наталья Медведева
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Krakenгурдронвойна
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