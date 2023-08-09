Бойцы ГУР "Шаман" получили задачу: убить высокопоставленных офицеров РФ – The Times

Бойцы элитного батальона Главного управления разведки "Шаман" уже не первый год совершают рейды на инфраструктуру в тылу россиян. В интервью The Times они раскрыли новую задачу: убить высокопоставленных российских офицеров. Об этом говорится в материале издания со ссылкой на бойца подразделения.

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"У нас возросло количество целей, миссий против конкретных людей или целей, таких как здания, где находится генерал или кто-то подобный внутри России", — сказал 30-летний сержант с позывным "Умный" [англ. "Intelligent"], участвовавший в планировании миссий.

Боец показал журналисту видео засады и добавил, что за последние полгода они провели более десяти подобных операций и преуспели.

Украина сообщала о ликвидации 15 российских генералов с начала широкомасштабной войны.

Из них РФ подтвердила гибель шести, большинство из них были ликвидированы рядом с линией фронта, замечает The Times.

Подразделение "Шаман" не называло свои ликвидированные цели, однако другие источники дали подсказки, утверждает издание.

В частности, росСМИ сообщали о гибели командира 1009-го мотострелкового полка, попавшего в засаду полковника Владимира Кузнецова, убитого в Белгородской области, находясь за рулем служебной машины.

В июле сообщалось о ликвидации подполковника ФСБ Андрея Скуратова, автомобиль которого наехал на мину в Брянской области рядом с украинской границей, пишет The Times.

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Иногда отряды "Шамана" сопровождают "проукраински настроенных" российских партизан через границу, прежде чем прерваться для выполнения собственных миссий, сообщил майор ГУР.

"Иногда другие группы могут претендовать на наши убийства. Команды уничтожения, которые работают лучше всего, – это отряды из шести человек, которые разворачиваются на вертолетах", – сказал боец ГУР "Умный".

Он добавил, что это американские вертолеты Black Hawk, оснащенные парой пулеметов M-240.

Для выполнения других миссий командам приходится ходить туда и обратно пешком, поэтому солдаты выдерживают изнурительный учебный поход в 30 миль (~48,2 км) с полным рюкзаком, прежде чем будут считаться соответствующими требованиям.

По словам офицера ГУР, разведка – это ключ.

"Вы знаете, что россияне любят деньги и ненавидят своих генералов, поэтому мы можем получить много полезной информации изнутри. И у нас есть много полезного комплекта. Ребята всегда будут нести FPV дроны-камикадзе, иногда они могут уничтожить даже очень крепкую машину", – сказал он.

РосСМИ Медиазона со ссылкой на открытые данные сообщило, что бойцы Русского добровольческого корпуса ликвидировали офицера Владимира Кузнецова, мужа главы подмосковного города Истра. Он был мобилизован и командовал полком мобилизованных.

7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

В конце июля бойцы спецподразделения ГУР KRAKEN уничтожили группу российских операторов беспилотников.

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