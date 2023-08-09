Бійці ГУР "Шаман" отримали завдання: вбити високопоставлених російських офіцерів – The Times

Бійці елітного батальйону Головного управління розвідки "Шаман" уже не перший рік здійснюють рейди на інфраструктуру в тилу росіян. В інтерв'ю виданню The Times вони розкрили нове завдання: вбити високопоставлених російських офіцерів. Про це йдеться у матеріалі видання з посиланням на бійця підрозділу.

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"У нас зросла кількість цілей, місій проти конкретних людей або цілей, таких як будівлі, де знаходиться генерал або хтось подібний всередині Росії", — сказав 30-річний сержант із позивним "Розумний" [англ. "Intelligent"], який брав участь у плануванні місій.

Боєць показав журналісту відео засідки й додав, що за останні пів року вони провели понад десять подібних операцій і досягли успіху.

Україна повідомляла про ліквідацію 15 російських генералів із початку широкомасштабної війни.

З них РФ підтвердила загибель шістьох, більшість із них було ліквідовано біля лінії фронту, зауважує The Times.

Підрозділ "Шаман" не називав свої ліквідовані цілі, проте інші джерела дали підказки, стверджує видання.

Зокрема, росЗМІ повідомляли про загибель командира 1009-го мотострілецького полку, полковника Володимира Кузнєцова, який потрапив у засідку та був убитий у Бєлгородській області, перебуваючи один за кермом службової машини.

У липні повідомлялось про ліквідацію підполковника ФСБ Андрія Скуратова, автомобіль якого наїхав на міну в Брянській області поряд з українським кордоном, пише The Times.

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Іноді загони "Шаману" супроводжують "проукраїнськи налаштованих" російських партизанів через кордон перед тим, як перерватися для виконання власних місій, повідомив майор ГУР.

"Іноді інші групи можуть претендувати на наші вбивства. Команди знищення, які працюють найкраще, — це загони з шести осіб, які розгортаються на вертольотах", — сказав боєць ГУР "Розумний".

Він додав, що це американські гелікоптери Black Hawk, оснащені парою кулеметів M-240.

Для виконання інших місій командам доводиться ходити туди й назад пішки, тому солдати витримують виснажливий навчальний похід у 30 миль (~48,2 км) із повним рюкзаком, перш ніж вважатимуться такими, що відповідають вимогам.

За словами офіцера ГУР, розвідка – це ключ.

"Ви знаєте, що росіяни люблять гроші й ненавидять своїх генералів, тому ми можемо отримати багато корисної інформації зсередини. І у нас є багато корисного комплекту. Хлопці завжди нестимуть FPV дрони-камікадзе, іноді вони можуть знищити навіть дуже міцну машину", – сказав він.

У росЗМІ Медіазона з посиланням на відкриті дані повідомили, що бійці Російського добровольчого корпусу ліквідували офіцера Володимира Кузнєцова, чоловіка голови підмосковного міста Істра. Він був мобілізований та командував полком мобілізованих.

7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.

Наприкінці липня бійці спецпідрозділу ГУР KRAKEN знищили групу російських операторів безпілотників.

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