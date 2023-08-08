Бійці 110 окремої механізованої бригади разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку. Відео удару українським безпілотником поширила аеророзвідка бригади.
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Завдяки розвідувальним діям було виявлено й ідентифіковано групу загарбників.
Українські бійці виявили сімох росіян, які були на другому поверсі пошкодженої будівлі.
Просто на них вилетів український дрон.
Окупанти помітили безпілотник і намагалися втекти, але в цей момент БПЛА влучив по них.
Після влучання відбувся вибух.
- На початку серпня з'явилось відео, на якому російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця.
- На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк.
- У червні з'явилось відео з ураженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".
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