Бійці 110 окремої механізованої бригади разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку. Відео удару українським безпілотником поширила аеророзвідка бригади.

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Завдяки розвідувальним діям було виявлено й ідентифіковано групу загарбників.

Українські бійці виявили сімох росіян, які були на другому поверсі пошкодженої будівлі.

Просто на них вилетів український дрон.

Окупанти помітили безпілотник і намагалися втекти, але в цей момент БПЛА влучив по них.

Після влучання відбувся вибух.

На початку серпня з'явилось відео, на якому російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця.

На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк.

У червні з'явилось відео з ураженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".

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