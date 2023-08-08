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Українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту – відео видео

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08.08.2023, 22:54
Відео: БУАР 110 ОМБр
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Бійці 110 окремої механізованої бригади разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку. Відео удару українським безпілотником поширила аеророзвідка бригади.

Завдяки розвідувальним діям було виявлено й ідентифіковано групу загарбників.

Українські бійці виявили сімох росіян, які були на другому поверсі пошкодженої будівлі.

Просто на них вилетів український дрон.

Окупанти помітили безпілотник і намагалися втекти, але в цей момент БПЛА влучив по них.

Після влучання відбувся вибух.

  • На початку серпня з'явилось відео, на якому російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця.
  • На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк.
  • У червні з'явилось відео з ураженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".

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Артем Джеріпа
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