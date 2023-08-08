Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении. Видео удара украинским беспилотником распространила аэроразведка бригады.
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Благодаря разведывательным действиям была обнаружена и идентифицирована группа захватчиков.
Украинские бойцы обнаружили семерых россиян, находившихся на втором этаже поврежденного здания.
Прямо на них вылетел украинский дрон.
Оккупанты заметили беспилотник и пытались скрыться, но в этот момент БПЛА попал по ним.
После попадания произошел взрыв.
- В начале августа появилось видео, на котором российский FPV-дрон пытался попасть в автомобиль Сил специальных операций во время эвакуации бойца.
- На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк.
- В июне появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М".
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