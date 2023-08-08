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Украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту – видео видео

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08.08.2023, 22:54
Видео: БУАР 110 ОМБр
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Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении. Видео удара украинским беспилотником распространила аэроразведка бригады.

Благодаря разведывательным действиям была обнаружена и идентифицирована группа захватчиков.

Украинские бойцы обнаружили семерых россиян, находившихся на втором этаже поврежденного здания.

Прямо на них вылетел украинский дрон.

Оккупанты заметили беспилотник и пытались скрыться, но в этот момент БПЛА попал по ним.

После попадания произошел взрыв.

  • В начале августа появилось видео, на котором российский FPV-дрон пытался попасть в автомобиль Сил специальных операций во время эвакуации бойца.
  • На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк.
  • В июне появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М".

Читайте также: "Мы не можем засыпать фронт "Мавиками". Как Украине победить в войне дронов

Артём Джерипа
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