В Україні за 14 днів ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії — росЗМІ

Російське опозиційне ЗМІ "Медиазона", використовуючи дані з відкритих джерел, підрахувало, що за останні два тижні в Україні ліквідували дев'ять офіцерів російської армії, ще троє були ліквідовані на території Росії.

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Зокрема, у матеріалі йдеться, що на Запорізькому напрямку українські воїни ліквідували генерал-майора Сергія Горячова. "Медиазона" стверджує, що його вбило ракетним ударом.

У Криму, за даними журналістів, за допомогою далекобійної ракети Storm Shadow ліквідували полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.

У некролозі зазначено, що він був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області, але його було переведено до окупованої Росією частини Херсонської області.

За даними російських ЗМІ, у момент смерті він був у будівлі санаторію на Арабатській стрілці.

У Бєлгородській області, як стверджує "Медиазона", бійці Російського добровольчого корпусу знищили двох офіцерів.

Один з них – полковник Андрій Стесєв, який командував Силами оборони у Бєлгородській області, другий – Володимир Кузнєцов, чоловік голови підмосковного міста Істра Тетяни Вітушевої. Він був мобілізований та командував полком мобілізованих.

У Курській області ще у 2022 році був знищений Ніколай Биков, проте тільки зараз стало відомо, що він очолював спецзагін російських силовиків у регіоні.

13 червня 2023 року російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

Дивіться відео удару HIMARS, який нібито знищив близько 100 окупантів під Кремінною.

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