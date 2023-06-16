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В Украине за 14 дней ликвидировали девять офицеров РФ, еще троих убили в России — росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 17:49
В Украине за 14 дней ликвидировали девять офицеров РФ, еще троих убили в России — росСМИ - Фото
Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

Российское оппозиционное СМИ  "Медиазона", используя данные из открытых источников, подсчитало, что за последние две недели в Украине ликвидировали девять офицеров российской армии, еще трое были ликвидированы на территории России.

В частности, в материале говорится, что на Запорожском направлении украинские воины ликвидировали генерал-майора Сергея Горячева. "Медиазона" утверждает, что его убило ракетным ударом.

В Крыму, по данным журналистов, с помощью дальнобойной ракеты Storm Shadow был ликвидирован полковник внутренней службы РФ Сергей Постовалов.

В некрологе указано, что он был заместителем начальника управления МВД в Воронежской области, но был переведен в оккупированную Россией часть Херсонской области.

По данным российских СМИ, в момент смерти он находился в здании санатория на Арабатской стрелке.

В Белгородской области, как утверждает "Медиазона", бойцы Российского добровольческого корпуса уничтожили двух офицеров.

Один из них – полковник Андрей Стесев, командовавший Силами обороны в Белгородской области, второй – Владимир Кузнецов, – муж мэра подмосковного города Истра Татьяны Витушевой. Он был мобилизован и командовал полком мобилизованных.

В Курской области еще в 2022 году был уничтожен Николай Быков, однако сейчас стало известно, что он возглавлял спецотряд российских силовиков в регионе.

  • 13 июня 2023 года российские военные пропагандисты сообщили о якобы ликвидации начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.
  • Смотрите видео удара HIMARS, якобы уничтожившего около 100 оккупантов под Кременной.

Смотрите также: The Insider: Офицеров ГРУ, возглавлявших офисы Аэрофлота по всему миру, бросили на войну

Милана Головань
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