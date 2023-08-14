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ВСУ уничтожили российский вертолет под Бахмутом – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 08:01
ВСУ уничтожили российский вертолет под Бахмутом – Воздушные силы - Фото
Российский вертолет Ка-52 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Утром 14 августа украинские защитники уничтожили российский вертолет на Бахмутском направлении. Об этом сообщают воздушные силы.

Около 05:00 часов на Бахмутском направлении зенитное ракетное подразделение Воздушных сил уничтожило российский вертолет.

Тип вертолета уточняется.

Силы обороны уничтожили все 15 дронов-камикадзе Shahed-136 и восемь крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты атаковали Украину ночью, пишут Воздушные силы.

Для этого использовались зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Беспилотники атаковали с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск, ракеты "Калибр" оккупанты выпустили с фрегата в районе Ялты.

В результате падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях в Одессе, там работают спасатели, сообщает ведомство.

Фото: Воздушные силы

  • На протяжении ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбития ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
  • Обломки российских ракет вызвали пожар в супермаркете в Одессе.

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Артём Джерипа
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