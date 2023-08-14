ВСУ уничтожили российский вертолет под Бахмутом – Воздушные силы
Утром 14 августа украинские защитники уничтожили российский вертолет на Бахмутском направлении. Об этом сообщают воздушные силы.
Около 05:00 часов на Бахмутском направлении зенитное ракетное подразделение Воздушных сил уничтожило российский вертолет.
Тип вертолета уточняется.
Силы обороны уничтожили все 15 дронов-камикадзе Shahed-136 и восемь крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты атаковали Украину ночью, пишут Воздушные силы.
Для этого использовались зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Беспилотники атаковали с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск, ракеты "Калибр" оккупанты выпустили с фрегата в районе Ялты.
В результате падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях в Одессе, там работают спасатели, сообщает ведомство.
- На протяжении ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
- Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбития ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
- Обломки российских ракет вызвали пожар в супермаркете в Одессе.
Читайте также: Морпехи ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 – фото
Комментарии