ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 під Бахмутом – Повітряні сили
Вранці 14 серпня українські захисники знищили російський гелікоптер на Бахмутському напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 05:00 години на Бахмутському напрямку зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив російський гвинтокрил.
ОНОВЛЕНО о 8:48. Командувач Повітряних сил повідомив, що знищено ударний гвинтокрил Ка-52 росіян.
Сили оборони знищили усі 15 дронів-камікадзе Shahed-136 та вісім крилатих ракет "Калібр", якими окупанти атакували Україну вночі, пишуть Повітряні сили.
Для цього застосовувались зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття.
Безпілотники атакували з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарськ, ракети "Калібр" окупанти випустили з фрегата в районі Ялти.
Унаслідок падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях в Одесі, там працюють рятувальники, повідомляє відомство.
- Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.
- Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.
- Уламки російських ракет спричинили пожежу у супермаркеті в Одесі.
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