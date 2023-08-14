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ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 під Бахмутом – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 08:01
ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 під Бахмутом – Повітряні сили - Фото
Російський гелікоптер Ка-52 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)
оновлено

Вранці 14 серпня українські захисники знищили російський гелікоптер на Бахмутському напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 05:00 години на Бахмутському напрямку зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив російський гвинтокрил.

ОНОВЛЕНО о 8:48. Командувач Повітряних сил повідомив, що знищено ударний гвинтокрил Ка-52 росіян.

Сили оборони знищили усі 15 дронів-камікадзе Shahed-136 та вісім крилатих ракет "Калібр", якими окупанти атакували Україну вночі, пишуть Повітряні сили.

Для цього застосовувались зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття.

Безпілотники атакували з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарськ, ракети "Калібр" окупанти випустили з фрегата в районі Ялти.

Унаслідок падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях в Одесі, там працюють рятувальники, повідомляє відомство.

Фото: Повітряні сили

  • Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.
  • Уламки російських ракет спричинили пожежу у супермаркеті в Одесі.

Читайте також: Морпіхи ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 – фото

Артем Джеріпа
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