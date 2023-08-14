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Одеса. Уламки російських ракет спричинили пожежу в супермаркеті – відео видео

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14.08.2023, 07:42
Відео: Сили оборони півдня України
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У ніч на 14 серпня Росія атакувала Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. Уламки російських ракет спричинили пожежі у місті. Відео з пожежею у супермаркеті опублікувало Оперативне командування "Південь".

Окупанти поцілили на Одещину вісьмома ракетами морського базування типу "Калібр" та 15 дронами-камікадзе.

Українські сили протиповітряної оборони змогли відбити всі атаки окупантів.

Унаслідок збиття ракет, спрямованих у середмістя Одеси, уламки пошкодили супермаркет, там спалахнула пожежа.

Попередньо відомо, що постраждали троє працівників магазину. Вони отримали медичну допомогу.

На відео зафільмовано пожежу у супермаркеті в Одесі та роботу вогнеборців.

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Артем Джеріпа
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війнаатакаодесасупермаркеткалібрShahed
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