У ніч на 14 серпня Росія атакувала Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. Уламки російських ракет спричинили пожежі у місті. Відео з пожежею у супермаркеті опублікувало Оперативне командування "Південь".

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Окупанти поцілили на Одещину вісьмома ракетами морського базування типу "Калібр" та 15 дронами-камікадзе.

Українські сили протиповітряної оборони змогли відбити всі атаки окупантів.

Унаслідок збиття ракет, спрямованих у середмістя Одеси, уламки пошкодили супермаркет, там спалахнула пожежа.

Попередньо відомо, що постраждали троє працівників магазину. Вони отримали медичну допомогу.

На відео зафільмовано пожежу у супермаркеті в Одесі та роботу вогнеборців.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.

Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам.

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