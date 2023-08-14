В ночь на 14 августа Россия атаковала Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. Обломки российских ракет повлекли за собой пожары в городе. Видео с пожаром в супермаркете опубликовало Оперативное командование "Юг".
Оккупанты попали на Одесщину восемью ракетами морского базирования типа "Калибр" и 15 дронами-камикадзе.
Украинские силы противовоздушной обороны смогли отразить все атаки окупантов.
В результате сбития ракет, направленных в центр Одессы, обломки повредили супермаркет, там вспыхнул пожар.
Предварительно известно, что пострадали три работника магазина. Они получили медицинскую помощь.
На видео зафиксирован пожар в супермаркете в Одессе и работа пожарных.
- Ночью 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
- Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбития ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам.
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