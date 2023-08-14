ЗСУ успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра – Маляр

Українські військові успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, передає Military Media Center

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"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались", — сказала вона.

За словами Маляр, щоб там закріпитись, необхідно витісняти ворога та зачищати територію.

Раніше вона пояснила, що жодних приводів для "ажіотажу" немає у відповідь на інформацію про буцімто "форсування" Дніпра українськими силами.

7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.

9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, ті поділились своїм новим завданням: вбити високопоставлених російських офіцерів.

14 серпня Маляр повідомила, що Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області.

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