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ЗСУ успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра – Маляр

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 09:20
ЗСУ успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра – Маляр - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, передає Military Media Center

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались", — сказала вона.

За словами Маляр, щоб там закріпитись, необхідно витісняти ворога та зачищати територію.

Раніше вона пояснила, що жодних приводів для "ажіотажу" немає у відповідь на інформацію про буцімто "форсування" Дніпра українськими силами.

  • 7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.
  • 9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, ті поділились своїм новим завданням: вбити високопоставлених російських офіцерів.
  • 14 серпня Маляр повідомила, що Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області.

Читайте також: ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 під Бахмутом – Повітряні сили

Артем Джеріпа
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війнаокупаціяДніпрохерсонГанна Маляр
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