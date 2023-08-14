ЗСУ має певний успіх в Урожайному, там тривали бої цього тижня – Міноборони

Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, передає Military Media Center.

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"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", — сказала вона.

За її словами, ЗСУ мали "певні успіхи" також південніше та південно-східніше Старомайорського.

Українські захисники закріплюються на певних ділянках, зазначила вона.

11 серпня з'явилось відео, як стверджується, з ураженням окупантів у тимчасово окупованому Урожайному Донецької області

14 серпня у Генштабі повідомили, що окупанти намагалися повернути втрачене положення у районі Старомайорського та Роботиного, успіху не мали.

У Повітряних силах повідомили, що вранці ЗСУ знищили гелікоптер окупантів на Бахмутському напрямку.

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