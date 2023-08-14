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ЗСУ має певний успіх в Урожайному, там тривали бої цього тижня – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 08:47
ЗСУ має певний успіх в Урожайному, там тривали бої цього тижня – Міноборони - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, передає Military Media Center.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", — сказала вона.

За її словами, ЗСУ мали "певні успіхи" також південніше та південно-східніше Старомайорського.

Українські захисники закріплюються на певних ділянках, зазначила вона.

Урожайне на мапі deepstate

Урожайне на мапі deepstate

  • 11 серпня з'явилось відео, як стверджується, з ураженням окупантів у тимчасово окупованому Урожайному Донецької області
  • 14 серпня у Генштабі повідомили, що окупанти намагалися повернути втрачене положення у районі Старомайорського та Роботиного, успіху не мали.
  • У Повітряних силах повідомили, що вранці ЗСУ знищили гелікоптер окупантів на Бахмутському напрямку.

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Артем Джеріпа
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війнаГанна Малярконтрнаступнаступ ЗСУУрожайне
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