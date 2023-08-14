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Генштаб: Росіяни намагались повернути втрачене під Роботиним та Старомайорським – мапа

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 07:05
Генштаб: Росіяни намагались повернути втрачене під Роботиним та Старомайорським – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення, окупанти намагались повернути втрачене положення у районі Старомайорського та Роботиного, успіху не мали. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

Старомайорське на карті deepstate

На Запорізькому напрямку ворог без успіху здійснив спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області.

Роботине на карті deepstate

На Куп’янському напрямку загарбники без успіху вели наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області.

Андріївка на карті deepstate

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, успіху не мали.

Андріївка та Кліщіївка на карті deepstate

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники продовжують стримувати наступ загарбників в районі Авдіївки Донецької області.

Авдіївка на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Мар'їнка на карті deepstate

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, шість ударів – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

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Артем Джеріпа
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