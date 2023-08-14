Генштаб: Росіяни намагались повернути втрачене під Роботиним та Старомайорським – мапа

Впродовж минулої доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення, окупанти намагались повернути втрачене положення у районі Старомайорського та Роботиного, успіху не мали. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Шахтарському напрямку росіяни здійснили спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку ворог без успіху здійснив спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку загарбники без успіху вели наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники продовжують стримувати наступ загарбників в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі міста Мар’їнка Донецької області.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, шість ударів – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили два артилерійські засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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