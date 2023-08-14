Генштаб: Россияне пытались вернуть утраченное под Роботиным и Старомайорским – карта

За прошедшие сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения, оккупанты пытались вернуть утраченное положение в районе Старомайорского и Роботиного, успеха не имели. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Шахтерском направлении россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении враг безуспешно предпринял попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботино Запорожской области.

На Купянском направлении захватчики без успеха вели наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты предприняли попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области, успеха не имели.

В Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении , Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе города Марьинка Донецкой области.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, шесть ударов – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

В течение ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбития ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Роботино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении отражены у россиян территории.

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