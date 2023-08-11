У мережі з'явилось відео, як стверджується, з ураженням окупантів у тимчасово окупованому Урожайному Донецької області. Кадри поширюють Telegram-канали.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як стверджується, це нібито приліт двох високоточних авіабомб JDAM по розташуванню російських загарбників.

10 липня світлину з ударом поширив Микола Колесник, командир підрозділу аеророзвідки 129 окремої бригади Сил тероборони "Люфтваффе".

"Ураження цілі, все в щебені до дна підвалу. Всі засоби вогневого ураження точно в ціль", – написав він.

Він зазначив, що українській піхоті на цьому напрямку буде значно легше.

За його словами, роботу у повітрі виконали аеророзвідники "Люфтваффе", а влучну стрільбу організували бойові розрахунки Засобів вогневого ураження ОСУВ "Таврія".

Урожайне знаходиться на лінії зіткнення на півдні Донецької області. 10 серпня Генштаб повідомляв про успіхи Сил оборони біля нього та Старомайорського.

Дивіться також: Авіація ЗСУ рознесла склад і розташування РФ в Бахмуті. Росіяни скаржаться на JDAM – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.