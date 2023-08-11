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ЗСУ вдарили по росіянах в окупованому Урожайному, ймовірно, високоточними JDAM – відео видео

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11.08.2023, 13:17
Відео: Telegram
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У мережі з'явилось відео, як стверджується, з ураженням окупантів у тимчасово окупованому Урожайному Донецької області. Кадри поширюють Telegram-канали.

Як стверджується, це нібито приліт двох високоточних авіабомб JDAM по розташуванню російських загарбників.

10 липня світлину з ударом поширив Микола Колесник, командир підрозділу аеророзвідки 129 окремої бригади Сил тероборони "Люфтваффе".

"Ураження цілі, все в щебені до дна підвалу. Всі засоби вогневого ураження точно в ціль", – написав він.

Він зазначив, що українській піхоті на цьому напрямку буде значно легше.

За його словами, роботу у повітрі виконали аеророзвідники "Люфтваффе", а влучну стрільбу організували бойові розрахунки Засобів вогневого ураження ОСУВ "Таврія".

Фото: Telegram КолесникNews

Урожайне знаходиться на лінії зіткнення на півдні Донецької області. 10 серпня Генштаб повідомляв про успіхи Сил оборони біля нього та Старомайорського.

Урожайне на мапі deepstate

Урожайне на мапі deepstate

Дивіться також: Авіація ЗСУ рознесла склад і розташування РФ в Бахмуті. Росіяни скаржаться на JDAM – відео

Артем Джеріпа
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