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Наступ на Бердянськ. Генштаб: ЗСУ мають успіх біля Старомайорського та Урожайного — карта

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 09:40
Наступ на Бердянськ. Генштаб: ЗСУ мають успіх біля Старомайорського та Урожайного — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України мали успіх у районах Урожайного та Старомайорського під час наступу на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Бахмута, а також у напрямку Бердянська та Мелітополя.

У бік Урожайного, на південь і на південний схід від Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Старомайорське та Урожайне (Карта: googlemaps.com)

Росіяни вели безуспішний наступ у районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки та зазнали втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Під Бахмутом українські воїни продовжують атакувати на південь від міста, закріплюються. Ворог намагався контратакувати поблизу Кліщіївки.

  • 4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

Також читайте: Зеленський провів Ставку для вузького кола. Доповіді Залужного та Буданова, тема – наступ

Дмитро Гриниченко
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