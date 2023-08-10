Наступ на Бердянськ. Генштаб: ЗСУ мають успіх біля Старомайорського та Урожайного — карта

Збройні Сили України мали успіх у районах Урожайного та Старомайорського під час наступу на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Бахмута, а також у напрямку Бердянська та Мелітополя.

У бік Урожайного, на південь і на південний схід від Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни вели безуспішний наступ у районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки та зазнали втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Під Бахмутом українські воїни продовжують атакувати на південь від міста, закріплюються. Ворог намагався контратакувати поблизу Кліщіївки.

4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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