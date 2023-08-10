Наступление на Бердянск. Генштаб: ВСУ имеют успех у Старомайорского и Урожайного — карта

Вооруженные Силы Украины имели успех в районах Урожайного и Старомайорского при наступлении на юге. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Бахмута, а также в направлении Бердянска и Мелитополя.

В сторону Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне вели безуспешное наступление в районе Новокалинова, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике.

Под Бахмутом украинские воины продолжают атаковать южнее города, закрепляются. Враг пытался контратаковать вблизи Клещиевки.

4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.

Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.

Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

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