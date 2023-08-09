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Зеленский провел Ставку для узкого круга. Доклады Залужного и Буданова, тема — наступление

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 13:24
Зеленский провел Ставку для узкого круга. Доклады Залужного и Буданова, тема — наступление - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 9 августа провел "специальное" заседание Ставки верховного главнокомандующего для узкого круга лиц. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, на Ставке присутствовал наиболее узкий круг людей, максимальное внимание было сосредоточено на наступлении Вооруженных Сил Украины. 

"Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", — заявил глава государства.

На заседании с докладами выступали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский и начальник военной разведки Кирилл Буданов.

Другие детали, по понятным причинам, Зеленский разглашать не стал. 

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

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Дмитрий Гриниченко
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