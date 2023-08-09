Зеленський провів Ставку для вузького кола. Доповіді Залужного та Буданова, тема — наступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 9 серпня провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача для вузького кола осіб. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, на Ставці було присутнє найвужче коло людей, максимальна увага була зосереджена на наступі Збройних Сил України.

"Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", — заявив глава держави.

На засіданні з доповідями виступали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський та начальник військової розвідки Кирило Буданов.

Інші деталі, зі зрозумілих причин, Зеленський розголошувати не став.

4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони і вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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