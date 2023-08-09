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Контрнаступ на Запоріжжі. США: Ніхто не скаже, яким буде результат. Все йде не так швидко

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 11:46
Контрнаступ на Запоріжжі. США: Ніхто не скаже, яким буде результат. Все йде не так швидко - Фото
Джон Кірбі (Фото: EPA)

У Білому домі заявили, що Збройні Сили України продовжують наступ на півдні, проте він проходить "повільно і не без труднощів". Про це повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі в інтерв'ю каналу CNN.

За його словами, навіть українці, включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що наступ іде не так швидко, як хотілося б.

Він зазначив, що Сили оборони домагаються прогресу, проте він "поступовий, повільний та не без труднощів".

"Але вони продовжують спроби. На цьому фронті йдуть активні бої, вони безперечно намагаються просунутися вперед. Як далеко вони зайдуть, де це буде, якого прориву вони зможуть досягти? Я не думаю, що хтось може сказати прямо зараз", — сказав Кірбі.

  • 4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

Читайте також: Буданов: Наступ йде важко через російську оборону, найголовніше, що не зупиняється

Дмитро Гриниченко
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