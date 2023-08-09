Контрнаступление на Запорожье. США: Никто не скажет, каким будет результат. Не так быстро

В Белом доме заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на юге, однако оно проходит "медленно и не без трудностей". Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби в интервью каналу CNN.

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По его словам, даже украинцы, включая президента Владимира Зеленского, говорят, что наступление идет не так быстро, как хотелось бы.

Он отметил, что Силы обороны добиваются прогресса, однако он "постепенный, медленный и не без трудностей".

"Но они продолжают попытки. На этом фронте идут активные бои, они определенно пытаются продвинуться вперед. Как далеко они зайдут, где это будет, какого прорыва они смогут достичь? Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас", — сказал Кирби.

4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.

Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.

Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

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