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Контрнаступление на Запорожье. США: Никто не скажет, каким будет результат. Не так быстро

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 11:46
Контрнаступление на Запорожье. США: Никто не скажет, каким будет результат. Не так быстро - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на юге, однако оно проходит "медленно и не без трудностей". Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби в интервью каналу CNN.

По его словам, даже украинцы, включая президента Владимира Зеленского, говорят, что наступление идет не так быстро, как хотелось бы. 

Он отметил, что Силы обороны добиваются прогресса, однако он "постепенный, медленный и не без трудностей". 

"Но они продолжают попытки. На этом фронте идут активные бои, они определенно пытаются продвинуться вперед. Как далеко они зайдут, где это будет, какого прорыва они смогут достичь? Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас", — сказал Кирби.

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

Читайте мнение: Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается

Дмитрий Гриниченко
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