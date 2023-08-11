В сети появилось видео, как утверждается, с поражением оккупантов во временно оккупированном Урожайном Донецкой области. Кадры распространяют Telegram-каналы.

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Как утверждается, это якобы прилет двух высокоточных авиабомб JDAM по расположению российских захватчиков.

10 июля фотографию с ударом распространил Николай Колесник, командир подразделения аэроразведки 129-й отдельной бригады Сил теробороны "Люфтваффе".

"Поражение цели, все в щебне до дна подвала. Все средства огневого поражения точно в цель", – написал он.

Он отметил, что украинской пехоте в этом направлении будет значительно легче.

По его словам, работу в воздухе проделали аэроразведчики "Люфтваффе", а точную стрельбу организовали боевые расчеты Средств огневого поражения ОСГВ "Таврия".

Урожайное находится на линии столкновения на юге Донецкой области. 10 августа Генштаб сообщал об успехах сил обороны возле него и Старомайорского.

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