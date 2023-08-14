ВСУ имеет определенный успех в Урожайном, там продолжались бои на этой неделе – Минобороны
14.08.2023, 08:47
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны имеют некоторые успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области, украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.
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"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", – сказала она.
По ее словам, ВСУ имели "определенные успехи" также южнее и юго-восточнее Старомайорского.
Украинские защитники закрепляются на некоторых участках, отметила она.
- 11 августа появилось видео, как утверждается, с поражением оккупантов во временно оккупированном Урожайном Донецкой области
- 14 августа в Генштабе сообщили, что оккупанты пытались вернуть утраченное положение в районе Старомайорского и Работино, успеха не имели.
- В Воздушных силах сообщили, что утром ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Бахмутском направлении.
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