ВСУ имеет определенный успех в Урожайном, там продолжались бои на этой неделе – Минобороны

Силы обороны имеют некоторые успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области, украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.

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"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", – сказала она.

По ее словам, ВСУ имели "определенные успехи" также южнее и юго-восточнее Старомайорского.

Украинские защитники закрепляются на некоторых участках, отметила она.

11 августа появилось видео, как утверждается, с поражением оккупантов во временно оккупированном Урожайном Донецкой области

14 августа в Генштабе сообщили, что оккупанты пытались вернуть утраченное положение в районе Старомайорского и Работино, успеха не имели.

В Воздушных силах сообщили, что утром ВСУ уничтожили вертолет оккупантов на Бахмутском направлении.

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