Росія веде масові обшуки на Херсонщині, заборонила переміщатися на півдні – Генштаб

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині, заборонили цивільним особам пересування на півдні та проводять масові обшуки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Окупанти встановили заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою, пише відомство.

Ця заборона діятиме з 15 до 26 серпня.

Також загарбники проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірку телефонів.

Росіяни приділяють основну увагу мешканцям, які мають сім-карти українських операторів, зазначає Генштаб.

Відстань між Кінбурнською косою та Голою Пристанню становить близько 75 км.

7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.

9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, ті поділились своїм новим завданням: вбити високопоставлених російських офіцерів.

14 серпня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що українські військові успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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