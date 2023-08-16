Росія веде масові обшуки на Херсонщині, заборонила переміщатися на півдні – Генштаб
16.08.2023, 19:46
Російські окупанти у Херсонській області (Ілюстративне фото: EPA)
Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині, заборонили цивільним особам пересування на півдні та проводять масові обшуки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Окупанти встановили заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою, пише відомство.
Ця заборона діятиме з 15 до 26 серпня.
Також загарбники проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірку телефонів.
Росіяни приділяють основну увагу мешканцям, які мають сім-карти українських операторів, зазначає Генштаб.
Відстань між Кінбурнською косою та Голою Пристанню становить близько 75 км.
- 7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.
- 9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, ті поділились своїм новим завданням: вбити високопоставлених російських офіцерів.
- 14 серпня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що українські військові успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
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