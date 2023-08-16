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HIMARS знищив десятки окупантів просто у навчальному таборі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 18:43
Відео: ЦНС
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Артилерійська ракетна система HIMARS вдарила по російських загарбниках та знищила десятки окупантів, техніку та військовий об’єкт. Це вдалось завдяки інформації від підпілля, повідомляє Центр національного спротиву.

"Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах противника, що вирішив провести навчання на захоплених українських землях. Точні втрати серед особового складу російських окупаційних військ уточнюються", – йдеться у повідомленні.

На початку відео 18 окупантів вишукувались для проведення навчальних стрільб поряд зі своїм навчальним класом.

Згодом на місці, де стояли окупанти, видно стовп диму.

ЦНС нарахував вісім ліквідованих та чотирьох поранених загарбників на цій локації.

Решта окупантів підігнали машину, щоб втекти з місця ураження.

Вцілілі загарбники заховалися в навчальному класі, по якому також вдарив HIMARS: зафільмовано момент прильоту.

Дивіться також: Українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту – відео

Артем Джеріпа
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війнаокупаціяHIMARSпідпілля
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