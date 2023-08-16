Артилерійська ракетна система HIMARS вдарила по російських загарбниках та знищила десятки окупантів, техніку та військовий об’єкт. Це вдалось завдяки інформації від підпілля, повідомляє Центр національного спротиву.

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"Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах противника, що вирішив провести навчання на захоплених українських землях. Точні втрати серед особового складу російських окупаційних військ уточнюються", – йдеться у повідомленні.

На початку відео 18 окупантів вишукувались для проведення навчальних стрільб поряд зі своїм навчальним класом.

Згодом на місці, де стояли окупанти, видно стовп диму.

ЦНС нарахував вісім ліквідованих та чотирьох поранених загарбників на цій локації.

Решта окупантів підігнали машину, щоб втекти з місця ураження.

Вцілілі загарбники заховалися в навчальному класі, по якому також вдарив HIMARS: зафільмовано момент прильоту.

На початку серпня з'явилось відео, на якому ракетна система HIMARS б'є по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині.

Воїни 79 десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині.

11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.

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