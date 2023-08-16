Артиллерийская ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам и уничтожила десятки оккупантов, российскую технику и военный объект. Это удалось благодаря информации от подполья, сообщает Центр национального сопротивления.

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"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, решившего провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", – говорится в сообщении.

В начале видео 18 оккупантов выстраивались для проведения учебных стрельб рядом со своим учебным классом.

Впоследствии на месте, где стояли оккупанты, виден столб дыма.

ЦНС насчитал восемь ликвидированных и четырех раненых захватчиков на этой локации.

Остальные оккупанты подогнали машину, чтобы скрыться с места поражения.

Уцелевшие захватчики спрятались в учебном классе, по которому также ударил HIMARS: зафиксирован момент прилета.

В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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