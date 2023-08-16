Артиллерийская ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам и уничтожила десятки оккупантов, российскую технику и военный объект. Это удалось благодаря информации от подполья, сообщает Центр национального сопротивления.
"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, решившего провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", – говорится в сообщении.
В начале видео 18 оккупантов выстраивались для проведения учебных стрельб рядом со своим учебным классом.
Впоследствии на месте, где стояли оккупанты, виден столб дыма.
ЦНС насчитал восемь ликвидированных и четырех раненых захватчиков на этой локации.
Остальные оккупанты подогнали машину, чтобы скрыться с места поражения.
Уцелевшие захватчики спрятались в учебном классе, по которому также ударил HIMARS: зафиксирован момент прилета.
- В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.
- Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.
- 11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.
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