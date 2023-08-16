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HIMARS уничтожил десятки оккупантов прямо в учебном лагере – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 18:43
Видео: ЦНС
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Артиллерийская ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам и уничтожила десятки оккупантов, российскую технику и военный объект. Это удалось благодаря информации от подполья, сообщает Центр национального сопротивления.

"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, решившего провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", – говорится в сообщении.

В начале видео 18 оккупантов выстраивались для проведения учебных стрельб рядом со своим учебным классом.

Впоследствии на месте, где стояли оккупанты, виден столб дыма.

ЦНС насчитал восемь ликвидированных и четырех раненых захватчиков на этой локации.

Остальные оккупанты подогнали машину, чтобы скрыться с места поражения.

Уцелевшие захватчики спрятались в учебном классе, по которому также ударил HIMARS: зафиксирован момент прилета.

Смотрите также: Украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту – видео

Артём Джерипа
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войнаоккупацияподпольеHIMARS
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