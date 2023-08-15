Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области. Видео распространяют в Telegram-каналах.

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Утверждается, что это произошло в районе Марьинки.

На видео установка стоит в поле, над ней "висит" украинский дрон.

Впоследствии БпЛА сбрасывает на технику снаряд и отлетает.

После этого происходит мощная детонация, украинский дрон переживает ее и летит немного дальше.

В результате взрыва виден характерный "гриб".

СПРАВКА. УР-77 "Метеорит" – это советская самоходная реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Производится с 1978 года. Разминирование с помощью УР-77 производится путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая влияет на взрыватель мины, но полного разминирования не гарантируется. В соцсетях систему также называют "Змей Горыныч".

В октябре 2022 года десантники 79-й ОДШБр уничтожили УР-77 в Донецкой области, с помощью которой россияне хотели штурмовать позиции ВСУ.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

Воины 80 ОДШБр уничтожили танк российских захватчиков FPV-дроном.

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