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Украинский дрон уничтожил российского противоминного "Змея Горыныча" УР-77 – видео взрыва видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 13:17
Видео: Telegram
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Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области. Видео распространяют в Telegram-каналах.

Утверждается, что это произошло в районе Марьинки.

На видео установка стоит в поле, над ней "висит" украинский дрон.

Впоследствии БпЛА сбрасывает на технику снаряд и отлетает.

После этого происходит мощная детонация, украинский дрон переживает ее и летит немного дальше.

В результате взрыва виден характерный "гриб".

СПРАВКА. УР-77 "Метеорит" – это советская самоходная реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Производится с 1978 года. Разминирование с помощью УР-77 производится путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая влияет на взрыватель мины, но полного разминирования не гарантируется. В соцсетях систему также называют "Змей Горыныч".

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Артём Джерипа
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войнадронМарьинкаразминированиеУР-7779 ОДШБрзмей горыныч
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