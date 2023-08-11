Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили танк российских оккупантов FPV-дроном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск.
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На записи можно увидеть, как вражеский танк, вероятно, подбитый в ходе боя, съезжает в овраг.
После этого его "добивают" прямым попаданием FPV-дрона.
Точное направление фронта не называется.
"Очередной танк — done. Результат точности и ловкости экипажа FVP-дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше", — сказано в сообщении.
- Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
- Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
- По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.
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