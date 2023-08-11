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Танк россиян улетел в овраг. Десантники 80 бригады ВСУ "поджарили" его FPV-дроном: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 12:22
Уничтожение танка россиян FPV-дроном
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Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили танк российских оккупантов FPV-дроном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

На записи можно увидеть, как вражеский танк, вероятно, подбитый в ходе боя, съезжает в овраг.

После этого его "добивают" прямым попаданием FPV-дрона.

Точное направление фронта не называется. 

"Очередной танк — done. Результат точности и ловкости экипажа FVP-дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше", — сказано в сообщении.

  • Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
  • Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
  • По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

Читайте также: Контрнаступление на юге. Комбат 37 бригады морпехов ВСУ: Все идет хорошо, это марафон

Дмитрий Гриниченко
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Десантно-штурмовые войскавойнапотери80 бригадаFPV-дрон
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