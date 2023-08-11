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Танк росіян відлетів у яр. Десантники 80 бригади ЗСУ "підсмажили" його FPV-дроном: відео видео

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11.08.2023, 12:22
Знищення танка росіян FPV-дроном
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Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади знищили танк російських окупантів FPV-дроном. Відповідне відео опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ.

На записі можна побачити, як ворожий танк, ймовірно, підбитий під час бою, з'їжджає у яр.

Після цього його "добивають" прямим влучанням FPV-дрона.

Точний напрямок фронту не називається.

"Черговий танк — done. Результат точності та спритності екіпажу FVP-дронів не змусив на себе чекати. Працюємо далі", — йдеться в повідомленні.

  • Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.
  • Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.
  • За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

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Дмитро Гриниченко
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