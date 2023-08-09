RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Bild: ЗСУ переміщують Су-24 з ракетами Storm Shadow та SCALP раз на добу. Прикривають Patriot

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 10:42
Bild: ЗСУ переміщують Су-24 з ракетами Storm Shadow та SCALP раз на добу. Прикривають Patriot - Фото
Володимир Зеленський розписується на ракеті Scalp (Фото: ОП)

Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян. Про це повідомило видання Bild із посиланням на власні джерела.

Журналісти пишуть, що окупанти кілька тижнів атакували авіабази на заході України, де, на їхню думку, базуються Су-24 із західними ракетами.

Попри удари по аеродромах, удари Storm Shadow та SCALP по тилах росіян продовжуються практично щодня.

Су-24 — радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1972 році його було взято на озброєння СРСР. Випущено близько 1200 літаків у різних модифікаціях. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі, зокрема, на малих висотах з прицільним ураженням наземних і надводних цілей. Су-24М — основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією видання, Україна переміщує літаки раз на добу на різні авіабази — для цього було відновлено всі аеродроми радянських часів, також використовуються нові секретні злітно-посадкові смуги на шосе.

Українське командування розгорнуло кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot та IRIS-T для захисту Су-24.

Франко-британська Storm Shadow/SCALP EG — це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг.

Французький варіант ракети під назвою SCALP EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках, призначених для несення цієї ракети. Заявлена дальність пуску крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті та 560 км — для армії Франції та Британії.

У День Повітряних сил, 6 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав один з аеродромів базування Су-24 та розписався на західних ракетах.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогаповітряні силису-24Storm ShadowScalp
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 