Bild: ЗСУ переміщують Су-24 з ракетами Storm Shadow та SCALP раз на добу. Прикривають Patriot

Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян. Про це повідомило видання Bild із посиланням на власні джерела.

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Журналісти пишуть, що окупанти кілька тижнів атакували авіабази на заході України, де, на їхню думку, базуються Су-24 із західними ракетами.

Попри удари по аеродромах, удари Storm Shadow та SCALP по тилах росіян продовжуються практично щодня.

Су-24 — радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1972 році його було взято на озброєння СРСР. Випущено близько 1200 літаків у різних модифікаціях. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі, зокрема, на малих висотах з прицільним ураженням наземних і надводних цілей. Су-24М — основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією видання, Україна переміщує літаки раз на добу на різні авіабази — для цього було відновлено всі аеродроми радянських часів, також використовуються нові секретні злітно-посадкові смуги на шосе.

Українське командування розгорнуло кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot та IRIS-T для захисту Су-24.

Storm Shadow/SCALP EG — це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг. Франко-британська— це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг. Французький варіант ракети під назвою SCALP EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках, призначених для несення цієї ракети. Заявлена дальність пуску крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті та 560 км — для армії Франції та Британії.

У День Повітряних сил, 6 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав один з аеродромів базування Су-24 та розписався на західних ракетах.

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