Bild: ЗСУ переміщують Су-24 з ракетами Storm Shadow та SCALP раз на добу. Прикривають Patriot
Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян. Про це повідомило видання Bild із посиланням на власні джерела.
Журналісти пишуть, що окупанти кілька тижнів атакували авіабази на заході України, де, на їхню думку, базуються Су-24 із західними ракетами.
Попри удари по аеродромах, удари Storm Shadow та SCALP по тилах росіян продовжуються практично щодня.
За інформацією видання, Україна переміщує літаки раз на добу на різні авіабази — для цього було відновлено всі аеродроми радянських часів, також використовуються нові секретні злітно-посадкові смуги на шосе.
Українське командування розгорнуло кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot та IRIS-T для захисту Су-24.
Французький варіант ракети під назвою SCALP EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках, призначених для несення цієї ракети. Заявлена дальність пуску крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті та 560 км — для армії Франції та Британії.
У День Повітряних сил, 6 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав один з аеродромів базування Су-24 та розписався на західних ракетах.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом. Повітряні сили повідомили, що з вечора 5 серпня українська ППО знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Унаслідок атаки на Хмельниччині є постраждалий та руйнування у Старокостянтинівській громаді. ППО вдалося знищити більшу частину ракет, повідомили в ОВА.
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