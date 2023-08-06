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06.08.2023, 16:54

Зеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з Patriot

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Зеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з Patriot
Зеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з Patriot
Зеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з PatriotЗеленський привітав Повітряні Сили, вручив нагороди – фото у літаку та з Patriot

Президент Володимир Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Повітряних сил ЗСУ, вручив державні нагороди та бойові прапори військовим частинам.

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За час повномасштабної війни льотчики ЗС ЗСУ здійснили понад 14 000 бойових вильотів, збили понад 3 500 літаків, вертольотів та ракет окупантів та понад 2000 ворожих ударних дронів, сказав президент.

"Я дякую всім вам, українські воїни, за кожну збиту російську ракету і кожен знищений дрон ворога", – сказав він.

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Сергій Бережний
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Теги: Володимир Зеленський, день Повітряних сил ЗСУ
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