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06.08.2023, 16:54

Зеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с Patriot

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Зеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с Patriot
Зеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с Patriot
Зеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotЗеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с Patriot

Президент Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня Воздушных сил ВСУ, вручил государственные награды и боевые флаги военным частям.

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За время полномасштабной войны летчики ВС ВСУ совершили более 14 000 боевых вылетов, сбили более 3 500 самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и более 2000 вражеских ударных дронов, сказал президент.

"Я благодарю всех вас, украинские воины, за каждую сбитую российскую ракету и каждый уничтоженный дрон врага", – сказал он.

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Сергей Бережной
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Теги: Владимир Зеленский, день Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
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