Bild: ВСУ перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP раз в сутки. Прикрывают Patriot

Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.

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Журналисты пишут, что оккупанты несколько недель атаковали авиабазы на западе Украины, где, по их мнению, базируются Су-24 с западными ракетами.

Несмотря на удары по аэродромам, удары Storm Shadow и SCALP по тылам россиян продолжаются практически ежедневно.

Су-24 — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение СССР. Выпущено около 1200 самолетов в разных модификациях. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.

По информации издания, Украина перемещает самолеты раз в сутки на разные авиабазы — для этого были восстановлены все аэродромы советских времен, также используются новые секретные взлетно-посадочные полосы на шоссе.

Украинское командование развернуло несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и IRIS-T для защиты Су-24.

Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Франко-британская— это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.

В День Воздушных сил, 6 августа, президент Владимир Зеленский посетил один из аэродромов базирования Су-24 и расписался на западных ракетах.

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