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Bild: ВСУ перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP раз в сутки. Прикрывают Patriot

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 10:42
Bild: ВСУ перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP раз в сутки. Прикрывают Patriot - Фото
Владимир Зеленский расписывается на ракете Scalp (Фото: ОП)

Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Журналисты пишут, что оккупанты несколько недель атаковали авиабазы на западе Украины, где, по их мнению, базируются Су-24 с западными ракетами. 

Несмотря на удары по аэродромам, удары Storm Shadow и SCALP по тылам россиян продолжаются практически ежедневно. 

Су-24 — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение СССР. Выпущено около 1200 самолетов в разных модификациях. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.

По информации издания, Украина перемещает самолеты раз в сутки на разные авиабазы — для этого были восстановлены все аэродромы советских времен, также используются новые секретные взлетно-посадочные полосы на шоссе. 

Украинское командование развернуло несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и IRIS-T для защиты Су-24. 

Франко-британская Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг.

Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.

В День Воздушных сил, 6 августа, президент Владимир Зеленский посетил один из аэродромов базирования Су-24 и расписался на западных ракетах. 

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Дмитрий Гриниченко
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