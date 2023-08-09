Bild: ВСУ перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP раз в сутки. Прикрывают Patriot
Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Журналисты пишут, что оккупанты несколько недель атаковали авиабазы на западе Украины, где, по их мнению, базируются Су-24 с западными ракетами.
Несмотря на удары по аэродромам, удары Storm Shadow и SCALP по тылам россиян продолжаются практически ежедневно.
По информации издания, Украина перемещает самолеты раз в сутки на разные авиабазы — для этого были восстановлены все аэродромы советских времен, также используются новые секретные взлетно-посадочные полосы на шоссе.
Украинское командование развернуло несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и IRIS-T для защиты Су-24.
Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.
В День Воздушных сил, 6 августа, президент Владимир Зеленский посетил один из аэродромов базирования Су-24 и расписался на западных ракетах.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым. Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Вследствие атаки в Хмельницкой области есть пострадавший и разрушения в Староконстантиновской громаде. ПВО удалось уничтожить большинство ракет, сообщили в ОВА.
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