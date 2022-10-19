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ВСУ уничтожили установку разминирования, с которой россияне хотели идти на штурм: видео видео

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19.10.2022, 22:44
Видео: командование ДШВ
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Десантники 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую установку разминирования УР-77 в Донецкой области, с помощью которой россияне хотели штурмовать позиции ВСУ. Видео опубликовало командование ДШВ.

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"Несмотря на то, что данная техника предназначена для проработки проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления 1,5 тонны взрывчатого вещества", – сообщили в ДШВ.

В командовании ДШВ отметили, что в этот раз оккупанты собирались применить эту установку именно для штурма, но безуспешно.

С помощью воздушной разведки украинские силы обнаружили УР-77 еще на подходе к рубежу открытия огня. Украинская артиллерия остановила продвижение вражеской установки, после чего УР-77 наехала на мину, а затем была добита с помощью ударного дрона.

СПРАВКА. УР-77 "Метеорит" – это советская самоходная реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Производится с 1978 года. Разминирование с помощью УР-77 осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины, но полное разминирование не гарантируется.

  • По словам замминистра обороны Анны Маляр, в некоторых областях на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области россияне продолжают наступать, и руководство РФ уже в пятый раз поставило оккупантам срок, когда они должны полностью выйти на админграницу области. 

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Оксана Житнюк
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ДШВ Донецкая область война штурм УР-77
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