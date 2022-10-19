Украинские пограничники на рассвете сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136, которым Россия пыталась атаковать Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

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Дрон заметили над Одесской областью, россияне запустили его из временно оккупированного Крыма. По беспилотнику открыли огонь со стрелкового оружия – он взорвался и упал в море, не достигнув цели.

"Такие беспилотники несут десятки килограммов взрывчатки! Поэтому во время воздушной тревоги просим всех идти в укрытия!" – напомнили в ГПСУ.

Ночью в Николаевской области украинские защитники сбили 13 дронов-камикадзе.

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Марко Сировой

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