Массированная атака на Николаевщину дронами-камикадзе Shahed-136. Сбиты 13 беспилотников
Ночью с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Сбиты 12 дронов. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким со ссылкой на службу связей с общественностью воздушного командования "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
11 дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один – воинами Национальной гвардии Украины.
О попаданиях глава ОВА не сообщает.
Воздушные силы ВСУ сообщают о 13 сбитых дронах в Николаевской области. 11 баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг", еще два – воинами Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
- 16 октября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории аграрного предприятия.
- По данным Пентагона, Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.
Читайте также: Украина пригласила экспертов ООН проверить происхождение сбитых Shahed-136 – Голос Америки
Комментарии