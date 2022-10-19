Массированная атака на Николаевщину дронами-камикадзе Shahed-136. Сбиты 13 беспилотников

Ночью с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Сбиты 12 дронов. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким со ссылкой на службу связей с общественностью воздушного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

11 дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один – воинами Национальной гвардии Украины.

О попаданиях глава ОВА не сообщает.

Воздушные силы ВСУ сообщают о 13 сбитых дронах в Николаевской области. 11 баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг", еще два – воинами Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

16 октября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории аграрного предприятия.

По данным Пентагона, Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

Читайте также: Украина пригласила экспертов ООН проверить происхождение сбитых Shahed-136 – Голос Америки

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.