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Український дрон знищив російського протимінного "Змея Горыныча" УР-77 – відео вибуху видео

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 13:17
Відео: Telegram
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Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині. Відео поширюють у Telegram-каналах.

Стверджується, що це відбулось у районі Мар'їнки.

На відео установка стоїть у полі, над нею "висить" український дрон.

Згодом БпЛА скидає на техніку снаряд та відлітає.

Після цього стається потужна детонація, український дрон переживає її й летить трохи далі.

Унаслідок вибуху видно характерний "гриб".

ДОВІДКА. УР-77 "Метеорит" – це радянська самохідна реактивна установка розмінування на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Виробляється з 1978 року. Розмінування за допомогою УР-77 здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, яка впливає на підривник міни, але повного розмінування не гарантується. У соцмережах систему також називають "Змей Горыныч".

Читайте також: ЗСУ взяли штурмом пункт окупантів. Позиції часів АТО стали сірою зоною – відео, мапа

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронМар'їнкарозмінуванняУР-7779 ОДШБрзміг горинич
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