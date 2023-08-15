Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині. Відео поширюють у Telegram-каналах.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Стверджується, що це відбулось у районі Мар'їнки.
На відео установка стоїть у полі, над нею "висить" український дрон.
Згодом БпЛА скидає на техніку снаряд та відлітає.
Після цього стається потужна детонація, український дрон переживає її й летить трохи далі.
Унаслідок вибуху видно характерний "гриб".
ДОВІДКА. УР-77 "Метеорит" – це радянська самохідна реактивна установка розмінування на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Виробляється з 1978 року. Розмінування за допомогою УР-77 здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, яка впливає на підривник міни, але повного розмінування не гарантується. У соцмережах систему також називають "Змей Горыныч".
- У жовтні 2022 року десантники 79-ї ОДШБр знищили УР-77 на Донеччині, за допомогою якої росіяни хотіли штурмувати позиції ЗСУ.
- 11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.
- Воїни 80 ОДШБр знищили танк російських загарбників FPV-дроном.
Читайте також: ЗСУ взяли штурмом пункт окупантів. Позиції часів АТО стали сірою зоною – відео, мапа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Генштаб: РФ атакує під Кліщіївкою, Донецьком та Старомайорським, ЗСУ тримають оборону — карта 02.08.2023Російський дрон "Ланцет" знищив IRIS-T SLM на фронті. Щоправда, це був фанерно-надувний ЗРК – відео 01.08.2023Москва-сіті під ударами дронів. Місцевим "неприємно стає" та "клієнти в шоці" – відео 01.08.2023
Останні новини
Коментарі