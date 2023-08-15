Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині. Відео поширюють у Telegram-каналах.

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Стверджується, що це відбулось у районі Мар'їнки.

На відео установка стоїть у полі, над нею "висить" український дрон.

Згодом БпЛА скидає на техніку снаряд та відлітає.

Після цього стається потужна детонація, український дрон переживає її й летить трохи далі.

Унаслідок вибуху видно характерний "гриб".

ДОВІДКА. УР-77 "Метеорит" – це радянська самохідна реактивна установка розмінування на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Виробляється з 1978 року. Розмінування за допомогою УР-77 здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, яка впливає на підривник міни, але повного розмінування не гарантується. У соцмережах систему також називають "Змей Горыныч".

У жовтні 2022 року десантники 79-ї ОДШБр знищили УР-77 на Донеччині, за допомогою якої росіяни хотіли штурмувати позиції ЗСУ.

11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.

Воїни 80 ОДШБр знищили танк російських загарбників FPV-дроном.

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