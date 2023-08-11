Залужный и глава Генштаба Словакии поработали в пункте управления, обсудили важность F-16
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко, который на этой неделе посетил Украину. Об этом говорится в Telegram главкома.
"Провели конструктивную встречу, поработали в одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", – написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ обсудили с генералом Змеко актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.
"Отметили важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16", – добавил Залужный.
- 1 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.
- 11 июля в МО сообщили, что коалиция по подготовке летчиков и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
- 2 августа CNN сообщил, что США пока не получили от европартнеров окончательного плана обучения на F-16.
- По словам спикера Воздушных сил, "десятки" летчиков уже готовы приступить к тренировкам за рубежом.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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