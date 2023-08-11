Залужный и глава Генштаба Словакии поработали в пункте управления, обсудили важность F-16

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко, который на этой неделе посетил Украину. Об этом говорится в Telegram главкома.

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"Провели конструктивную встречу, поработали в одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ обсудили с генералом Змеко актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

"Отметили важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16", – добавил Залужный.

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