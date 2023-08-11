Залужний та голова Генштабу Словаччини попрацювали у пункті управління, обговорили важливість F-16
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Словаччини генералом Даніелем Змеко, який цього тижня відвідав Україну. Про це йдеться у Telegram головкому.
"Провели конструктивну зустріч, попрацювали в одному з пунктів управління. Ознайомив колегу з ситуацією на фронті, ходом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", – написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ обговорили з генералом Змеко актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.
"Наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16", – додав Залужний.
- 1 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.
- 11 липня в МО повідомили, що коаліцію з підготовки льотчиків та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
- 2 серпня CNN повідомив, що США поки що не отримали від європартнерів остаточного плану навчання на F-16.
- За словами спікера Повітряних сил, "десятки" льотчиків уже готові розпочати тренування за кордоном.
- Україна розраховує на кілька десятків літаків.
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