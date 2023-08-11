Залужний та голова Генштабу Словаччини попрацювали у пункті управління, обговорили важливість F-16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Словаччини генералом Даніелем Змеко, який цього тижня відвідав Україну. Про це йдеться у Telegram головкому.

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"Провели конструктивну зустріч, попрацювали в одному з пунктів управління. Ознайомив колегу з ситуацією на фронті, ходом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ обговорили з генералом Змеко актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.

"Наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16", – додав Залужний.

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