Кулеба о замораживании войны: Кто-то действительно верит, что лишь Украина под угрозой?

России нужно не дать заморозить конфликт, так как она использует паузу для восстановления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения к немецкому аналитическому центру Zentrum Liberale Moderne, передает пресс-служба ведомства.

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"Если пойти по такому опасному сценарию, уровень пропаганды в России будет только расти за эти четыре года. Ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет в дальнейшем увеличиваться. Российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой", — сказал он.

Министр спросил: действительно ли кто-то верит, что в таких условиях "только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году".

В своей речи глава внешнеполитического ведомства напомнил о словах президента Владимира Зеленского, что "если РФ дать паузу и не повышать давление", то к 2028 году страна-агрессор восстановит свой военный потенциал и будет готова к новой волне агрессии.

"Мы все должны осознавать, что на кону. Цели Кремля намного шире Украины. Вместе мы способны избежать худшего сценария. Это трудный, но достижимый путь. Путь к победе Украины", — добавил Кулеба.

18 августа 2023 года в Госдепе США заявили, что победа над Россией в войне — это полный вывод российских войск с территории Украины.

4 октября Кулеба заявил, что РФ следует побеждать на поле боя, а только потом возможны переговоры.

9 октября глава МИД сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

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