Белый дом: У США есть деньги и на Украину, и на Израиль. Иначе придется отправлять солдат

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть возможности одновременно помогать Украине и Израилю. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

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По его словам, США способны поддерживать Украину в Европе, Израиль на Ближнем Востоке, а также своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"И часть нашей работы — обеспечить работу во всех этих театрах одновременно", — сказал Салливан.

Он отметил, что помощь Украине несравнима с теми затратами, которые были бы необходимы в случае поражения Киева.

"Если агрессия потенциально продолжится по всей Европе, то гораздо выгоднее предпринять действия сейчас, а не платить огромную цену позже, которая в конечном итоге, может потребовать фактического развертывания американских войск", — заявил советник президента США.

Чиновник подчеркнул, что утверждения о том, что Вашингтон не может одновременно поддерживать Украину и Израиль являются ложными.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

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