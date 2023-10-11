UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом: У США есть деньги и на Украину, и на Израиль. Иначе придется отправлять солдат

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 08:43
Белый дом: У США есть деньги и на Украину, и на Израиль. Иначе придется отправлять солдат - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть возможности одновременно помогать Украине и Израилю. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

По его словам, США способны поддерживать Украину в Европе, Израиль на Ближнем Востоке, а также своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"И часть нашей работы — обеспечить работу во всех этих театрах одновременно", — сказал Салливан.

Он отметил, что помощь Украине несравнима с теми затратами, которые были бы необходимы в случае поражения Киева. 

"Если агрессия потенциально продолжится по всей Европе, то гораздо выгоднее предпринять действия сейчас, а не платить огромную цену позже, которая в конечном итоге, может потребовать фактического развертывания американских войск", — заявил советник президента США.

Чиновник подчеркнул, что утверждения о том, что Вашингтон не может одновременно поддерживать Украину и Израиль являются ложными. 

  • Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
  • Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
  • 12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

Читайте также: В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса для одновременной помощи и Украине, и Израилю

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израильвойнабелый домвоенная помощьДжейк Салливан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 