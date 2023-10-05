Рамштайн-16 пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Впервые с Брауном вместо Милли

На следующей неделе в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В Минобороны США сообщили, что глава ведомства Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун отправятся в Брюссель 10 октября, чтобы провести заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет уже 16-е заседание в формате "Рамштайн".

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сказал на брифинге, что Рамштайн-16 пройдет 11 октября.

12 октября также состоится встреча министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса.

Браун впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн", так как ранее главой Объединенного комитета начальников штабов был Марк Милли. Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Браун "чрезвычайно проинформирован" об Украине.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 19 сентября. Это было 15-е заседание в целом и первое для нового министра обороны Рустема Умерова.

Сегодня по итогам саммита в Италии Зеленский объявил о "конкретных договоренностях" с рядом стран о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

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