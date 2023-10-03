Генерала Милли в США заменил Чарльз Браун. Посол: Чрезвычайно осведомлен о войне в Украине

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что новый глава объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун "чрезвычайно проинформирован" об Украине. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

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По ее словам, она хорошо знакома с Брауном и работала с ним, когда он еще был командующим Воздушных сил США.

"Он чрезвычайно хорошо информирован о ситуации в Украине. И то, что главой Объединенного комитета начальников штабов стал именно представитель Воздушных сил, имеет определенный символизм в год, когда мы договорились с США о развертывании F-16 в Украине", — сказала Маркарова.

Дипломат отметила, что ушедший на пенсию Марк Милли посвятит время семье.

"Но я уверена, что генерал Милли не перестанет следить за картами Украины, которые он постоянно имеет при себе, и тем или иным способом будет помогать дальше", — заявила она.

Глава Объединенного комитета начальников штабов избирается сроком на четыре года.

Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".

Милли считает, что "очень много времени" уйдет на полную деоккупацию Украины, однако генерал в отставке Ходжес говорит: "Необязательно выбивать всех 200 000 россиян".

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