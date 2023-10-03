RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний щодо війни в Україні

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 11:28
Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний щодо війни в Україні - Фото
Чарльз Браун (Фото: EPA)

Пані посол у США Оксана Маркарова заявила, що новий голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун "надзвичайно поінформований" про Україну. Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, вона добре знайома із Брауном і працювала з ним, коли він ще був командувачем Повітряних сил США.
"Він надзвичайно добре поінформований про ситуацію в Україні. І те, що головою Об'єднаного комітету начальників штабів став саме представник Повітряних сил, має певний символізм у рік, коли ми домовилися зі США про розгортання F-16 в Україні", – сказала Маркарова.
Дипломатка зазначила, що Марк Міллі, який пішов на пенсію, присвятить час сім'ї.

"Але я впевнена, що генерал Міллі не перестане стежити за картами України, які він постійно має при собі, і тим чи іншим способом допомагатиме далі", – заявила вона.

  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів обирається на чотири роки.
  • Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".
  • Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".

Читайте також: Генерал Міллі: Погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Буданов не згоден

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаоксана маркароваМарк Міллічарльз браун
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 