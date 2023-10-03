Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний щодо війни в Україні

Пані посол у США Оксана Маркарова заявила, що новий голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун "надзвичайно поінформований" про Україну. Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформу.

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За її словами, вона добре знайома із Брауном і працювала з ним, коли він ще був командувачем Повітряних сил США.

"Він надзвичайно добре поінформований про ситуацію в Україні. І те, що головою Об'єднаного комітету начальників штабів став саме представник Повітряних сил, має певний символізм у рік, коли ми домовилися зі США про розгортання F-16 в Україні", – сказала Маркарова.

Дипломатка зазначила, що Марк Міллі, який пішов на пенсію, присвятить час сім'ї.

"Але я впевнена, що генерал Міллі не перестане стежити за картами України, які він постійно має при собі, і тим чи іншим способом допомагатиме далі", – заявила вона.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів обирається на чотири роки.

Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".

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