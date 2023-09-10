Генерал Міллі: Погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Буданов не згоден

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю BBC заявив, що погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що це не так.

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На думку Міллі, з настанням осінньої погоди Силам оборони України буде складніше маневрувати. Він також сказав, що українська армія просувається вперед, але повільніше, ніж очікувалось.

"Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще певна кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. Вони поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", – сказав Міллі.

Тим часом Кирило Буданов під час виступу на Ялтинській європейській стратегії в суботу запевнив, що погода не зупинить український контрнаступ.

Він сказав, що "так чи інакше бойові дії продовжаться", хоча воювати стане складніше.

"Бойові дії продовжуватимуться. Наступальна операція на всіх напрямках, а я підкреслю, вона йде на кількох напрямках, так само продовжуватиметься", – цитує Буданова Інтерфакс-Україна.

"Хоч би що там кому не здавалося, наступ триває. Він іде не так швидко, як би я хотів, я це теж не приховую. Але я насамперед не головнокомандувач і не начальник Генштабу, ці питання краще адресувати їм. Все, що я вам можу сказати, що ситуація тамдосить складна. У супротивника вона складна максимально. З нашого боку – складність просування, бо суцільне мінування", – сказав він.

Буданов також сказав, що війна може тривати ще не один місяць.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника. Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін – то цілком зрозуміло, що ви будете праві", – сказав Буданов.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня заявив, що для прискорення контрнаступу Силам оборони треба якнайшвидше отримати більш далекобійну і потужну зброю від західних партнерів.

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