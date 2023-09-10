RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генерал Міллі: Погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Буданов не згоден

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 10:11
Генерал Міллі: Погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Буданов не згоден - Фото
Марк Міллі (Фото: EPA)

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю BBC заявив, що погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що це не так.

На думку Міллі, з настанням осінньої погоди Силам оборони України буде складніше маневрувати. Він також сказав, що українська армія просувається вперед, але повільніше, ніж очікувалось.

"Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще певна кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. Вони поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", – сказав Міллі.

Тим часом Кирило Буданов під час виступу на Ялтинській європейській стратегії в суботу запевнив, що погода не зупинить український контрнаступ.

Він сказав, що "так чи інакше бойові дії продовжаться", хоча воювати стане складніше.

"Бойові дії продовжуватимуться. Наступальна операція на всіх напрямках, а я підкреслю, вона йде на кількох напрямках, так само продовжуватиметься", – цитує Буданова Інтерфакс-Україна.

"Хоч би що там кому не здавалося, наступ триває. Він іде не так швидко, як би я хотів, я це теж не приховую. Але я насамперед не головнокомандувач і не начальник Генштабу, ці питання краще адресувати їм. Все, що я вам можу сказати, що ситуація тамдосить складна. У супротивника вона складна максимально. З нашого боку – складність просування, бо суцільне мінування", – сказав він.

Буданов також сказав, що війна може тривати ще не один місяць.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника. Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін – то цілком зрозуміло, що ви будете праві", – сказав Буданов.

Читайте також: Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі і зброї

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кирило будановМарк Мілліконтрнаступвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 