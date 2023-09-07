Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі і зброї
Російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів у телефонній розмові начальнику Об'єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркару.
Залужний зазначив, що він детально розповів Бюркару про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції української армії.
"Відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів: які відбивають атаки росіян, та які, попри щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед", – зазначив Залужний.
Також вони обговорили потреби українського війська та питання підготовки військовослужбовців ЗСУ на території Франції.
- Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
- США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час вчорашнього візиту до Києва.
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