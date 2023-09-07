Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі і зброї

Російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів у телефонній розмові начальнику Об'єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркару.

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Залужний зазначив, що він детально розповів Бюркару про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції української армії.

"Відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів: які відбивають атаки росіян, та які, попри щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед", – зазначив Залужний.

Також вони обговорили потреби українського війська та питання підготовки військовослужбовців ЗСУ на території Франції.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час вчорашнього візиту до Києва.

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